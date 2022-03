Quartu, fiamme alte in via Sant’Antonio: tre auto incenerite dal fuoco

Paura nella notte a Quartu, in via Sant’Antonio. Tre automobili sono state ridotte in cenere dal fuoco, le fiamme alte e il forte odore di fumo hanno svegliato tanti residenti della strada, come testimoniano anche alcuni post su Facebook, che non hanno potuto fare altro che chiamare immediatamente il 115. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente. In contemporanea, sono arrivati anche i carabinieri, che hanno subito iniziato le indagini. Nella zona dovrebbero esserci telecamere, al momento non si esclude nessuna pista ma la causa dell’incendio potrebbe non essere legata ad un atto vandalico ma ad un cortocircuito. Tutte e tre le auto erano regolarmente parcheggiate.