Tragedia in viale Poetto: 62enne cagliaritano muore investito all’altezza della Monfenera

Tragedia in viale Poetto: 62 enne cagliaritano muore investito all’altezza della Monfenera. Incidente stradale con esito mortale in tarda serata nel viale Poetto. Una Citroen C2 guidata da una 30enne residente nell’area metropolitana ha investito un 62enne cagliaritano che attraversava il viale Poetto all’altezza della Monfenera. L’uomo è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con un codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu dove è morto poco dopo l’arrivo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.