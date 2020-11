Cagliari piange Alessandro Maccioni, morto investito a 62 anni in viale Poetto

Alessandro Maccioni, sessantadue anni. È lui la vittima dell’incidente avvenuto ieri sera in viale Poetto. La conferma dell’identità arriva dal 118: i soccorritori sono intervenuti poco dopo le venti nel tratto di strada davanti alla Monfenera. È intervenuta anche la polizia Municipale, cge ha svolto i “classici” rilievi di legge. Maccioni stava attraversando la strada quando, per cause che andranno chiarite, è stato travolto dalla Citroen C2 guidata da una ragazza di 30 anni residente in provincia. L’impatto è stato molto forte, dalla centrale operativa del 118 di via dei Valenzani spiegano che le condizioni dell’uomo erano parse gravi sin da subito. Il trasporto in ambulanza, in codice rosso, al Brotzu, alla fine si è purtroppo rivelato inutile. Il cuore del sessantaduenne ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del più grande ospedale della Sardegna.

Una tragedia, l’ennesima, che macchia di sangue le strade della Sardegna.