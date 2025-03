Si è sentito male, si è accasciato ed è morto stroncato da un infarto in piazza 4 novembre a Quartu mentre i soccorritori tentavano disperatamente di rianimarlo. Tragica fine per un ragazzo di appena 24 anni: nonostante l’allarme tempestivo e i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare per salvarlo.