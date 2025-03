La polizia di Stato ha portato a termine un’operazione contro la pedopornografia online in Sardegna, con l’arresto in flagranza di tre persone e la denuncia di una quarta per diffusione e detenzione di materiale illecito. L’indagine, condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la no profit statunitense Child Rescue Coalition e all’impiego di strumenti investigativi avanzati. Gli accertamenti hanno permesso di individuare gli account attraverso i quali venivano scaricati e condivisi video e immagini di pornografia minorile. Le perquisizioni, disposte dalla procura di Cagliari ed eseguite dal centro operativo per la sicurezza cibernetica del capoluogo sardo con il supporto delle sezioni provinciali di Nuoro e Sassari, hanno portato al sequestro di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Gli indagati, di età compresa tra i 40 e i 74 anni, includono due pensionati, un commerciante e un allevatore. L’inchiesta è ancora nella fase preliminare e, in base al principio di presunzione di innocenza, gli indagati restano tali fino a eventuale condanna definitiva.