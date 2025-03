Serrenti, tante mimose per tutte le donne: all’ingresso del Comune il gesto simbolico di un cittadino.

Si chiama Franco, originario di Serramanna e residente a Samassi, ha allestito una realizzazione a mano “per rendere omaggio a tutte le donne”. Un biglietto che invita a cogliere i mazzolini gialli, simbolo della giornata internazionale che celebra le conquiste politiche e sociali e promuove l’uguaglianza di genere. Un gesto semplice ma di grande impatto, condiviso su Facebook, che mette alla luce la volontà di partecipare a questa giornata dedicata a chi, ancora oggi, deve lottare un pò di più per conquistare i diritti che spettano. In Italia l’uguaglianza di genere è sancita dalla costituzione, spesso però le donne sono ancora vittime di chi crede di essere superiore solo perché del genere opposto. La violenza contro le donne, dunque, cammina parallelamente con questa giornata che vuole rendere omaggio al gentil sesso e affermare a gran voce la lotta contro ogni forma di violenza e mancanza di rispetto che niente ha a che fare con i principi di uguaglianza per i quali tanto si è lottato per ottenere.