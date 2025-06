Un’immensa tragedia è avvenuta nelle scorse ore nei cieli indiani di Ahmedabad.ll Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India diretto a Londra e con bordo 242 persone (12 dell’equipaggio) è precipitato pochi minuti dopo il decollo su un’area residenziale sull’area residenziale Meghani Nagar investendo in particolare il dormitorio di un college medico che ospitava medici specializzandi.

È confermato, come informa la Tv Indiana, che purtroppo nessuno è sopravvissuto all’incidente e potrebbero esserci vittime anche fra il personale sanitario a terra.

A bordo si contano 169 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese. Nessun italiano risulta coinvolto, ha informato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il presidente di Air India, Natarajan Chandrasekaran, ha scritto un messaggio di cordoglio su X: “I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze sono rivolti alle famiglie e ai cari di tutte le persone colpite da questo evento devastante”, afferma. “In questo momento, il nostro obiettivo principale è supportare tutte le persone colpite e le loro famiglie. Stiamo facendo tutto il possibile per assistere le squadre di pronto intervento sul posto e per fornire tutto il supporto e l’assistenza necessari alle persone colpite. “Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena riceveremo informazioni più verificate. E’ stato attivato un centro di emergenza ed e’ stato allestito un team di supporto per le famiglie che necessitano di informazioni”.

“La tragedia di Ahmedabad ci ha sconvolti e rattristati. E’ straziante oltre ogni dire. In quest’ora triste, i miei pensieri sono con tutti coloro che ne sono stati colpiti”, ha detto sui social il primo ministro indiano, Narendra Modi. “Sono in contatto con ministri e autorità che stanno lavorando per assistere le persone colpite”, ha aggiunto.