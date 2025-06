Assemini – Grave incidente stradale in corso Asia, uno scooter e una macchina coinvolti nello scontro: almeno un ferito grave trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Il sinistro è avvenuto in tarda mattinata, da quanto emerge un ragazzo è rimasto seriamente ferito. È intervenuto, quindi, l’elisoccorso che lo ha trasportato al Brotzu di Cagliari. La strada è stata momentaneamente interdetta al traffico per permettere i rilievi di legge. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.