Tragedia a Ploaghe, 76enne cade dalla scala mentre fa lavoretti in giardino e muore

Dramma in un cantiere di Ploaghe. Un uomo di 76 anni, Pietrino Solinas, è caduto da una scala ed è morto sul colpo mentre stava facendo dei lavoretti in giardino: fatale l’impatto con l’asfalto, quando sono arrivati i soccorsi non c’era purtroppo più niente da fare. La vittima stava effettuando qualche semplice intervento di ristrutturazione quando è precipitato per almeno quattro metri. È quanto è emerso dopo l’arrivo, sul luogo della tragedia, dei carabinieri. La vittima potrebbe essersi sentita male all’improvviso e avere perso l’equilibrio, oppure aver fatto una manovra azzardata. Il dramma è avvenuto venerdì: la salma è stata restituita ai parenti e, ieri, si è svolto il funerale nella chiesa di Cristo Re.