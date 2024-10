Le dune di Piscinas ancora violate: i campeggiatori piazzano pannelli solari

Da paesaggio mozzafiato con le dune di sabbia più alte e uniche al mondo a campeggio abusivo con tanto di discarica a cielo aperto.

Il campeggio libero a Piscinas, nella Marina di Arbus, uno dei posti più belli e mozzafiato, rischia di essere sfregiato dall’arroganza di turisti stranieri, campeggiatori fai da te senza scrupoli, incuranti delle regole. Una situazione che, secondo quanto denunciano i residenti, sta degenerando sempre di più. Evidentemente, va detto, anche per la mancanza di controlli e multe.

Una delle più belle spiagge della Sardegna, il deserto più alto d’Europa, unico nel Mediteraneo, è dunque in balia di campeggiatori senza scrupoli: il regolamento prevede che nelle aree adibite a parcheggio, nulla possa sporgere rispetto al perimetro del veicolo: e invece, come vedete nelle immagini, i turisti in questione si sono piazzati anche pannelli solari per produrre energia. Per non parlare della vergognosa montagna di rifiuti lasciata sulla sabbia. Ma non solo: quando ripartono per andar via, come avevamo già documentato, aprono gli scarichi dei wc chimici e scaricano tutto in strada e in spiaggia. Una situazione che ormai è diventata gravissima per il delicatissimo e fragile ecosistema dunale di Piscinas.

“Ormai sembra un assalto organizzato”, denunciano esasperati i residenti. Dopo l’invasione estiva, quando non si trovano spazi liberi per parcheggiare i camper, arrivano dunque i campeggiatori autunnali, che trovano invece spazio libero (e naturalmente gratuito) senza preoccuparsi minimamente di portare i rifiuti in un’area attrezzata. VIDEO