Temporali forti in arrivo e crollo delle temperature, irruzione fredda sulla Sardegna: scatta l’allerta

Temporali in arrivo, anche forti, praticamente su tutta la Sardegna che viene dipinta dalla Protezione Civile col “giallo” dell’allerta ordinaria dovuta proprio agli acquazzoni. Dalla piena notte tra lunedì e martedì e, poi, sino alla tarda serata, previsti anche venti forti e un netto abbassamento, anche di 7 e 9 gradi, delle temperature massime e minime. In particolare, le zone interessate dallo stato di allerta per rischio idrogeologico per temporali sono le seguenti: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. I rovesci più intensi, con la perturbazione in arrivo dalla Spagna dovrebbero coinvolgere il centro della Sardegna, soprattutto l’Oristanese. Ma sarà una giornata di forte instabilità praticamente ovunque, dalla Gallura al Campidano. Minuto dopo minuto, tutte le amministrazioni comunali dotate di servizio di comunicazione WhatsApp stanno spedendo gli avvisi ai cittadini iscritti ai servizi.

Non fa eccezione, naturalmente, il Comune di Cagliari, che ha anche diramato una nota di allarme per allerta gialla per temporali sul capoluogo sardo e su tutta Pirri. Da un lato, per le zone interne e le dighe, sarà una benedizione. Ma, in alcune zone, l’allerta meteo significa prepararsi per evitare maxi allagamenti e danni. Da qui i consigli principali della Protezione Civile sarda: in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi.