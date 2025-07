Tragedia questa mattina all’ aeroporto lombardo di Orio al Serio. Un uomo di 35 anni è morto risucchiato dalla turbina del motore di un aereo in partenza sulla pista. A darne notizia è stata la società di gestione dello scalo, la Sacbo. Il veivolo era l’Airbus A319 della compagnia Volotea.

Al momento non si sa se si tratti di un passeggero o di un dipendente aeroportuale. L’agenzia Ansa riporta che l’uomo sarebbe stato inseguito dalla polizia mentre si dirigeva di corsa verso il velivolo già in movimento ma purtroppo gli agenti non sono però riusciti a fermarlo. Stando ad una prima ricostruzione di Adnkronos, sembrerebbe che il 35enne abbia prima forzato le porte del gate e poi evitato le forze dell’ordine, fuggendo in pista.

Pesanti conseguenze per il traffico aereo: circa 30 voli sono stati cancellati o dirottati su altri aeroporti del Nord Italia.

