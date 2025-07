Si chiamava Gaia Costa, aveva 24 anni ed è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da un Suv Bmw all’ingresso di Porto Cervo.

Alla guida del mezzo una donna, in vacanza nella zona, che stava percorrendo l’arteria d’ingresso al centro turistico. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla giovane: all’arrivo del personale del 118, per lei non c’era già più nulla da fare.

I carabinieri della stazione di Porto Cervo si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. L’area è stata transennata per consentire le operazioni di accertamento.

A bordo del Suv c’era una famiglia tedesca: la donna alla guida era ferma per far passare alcuni pedoni sulle strisce pedonali, ma nel momento in cui è ripartita è comparsa la ragazza che dopo l’impatto è caduta battendo con violenza la testa. La donna è stata sottoposta all’alcoltest risultato negativo, il Suv è stato sequestrato.