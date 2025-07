Tragedia in un appartamento del quartiere residenziale Sant’Ermete, periferia sud di Pisa. La guardia giurata Alessandro Gazzoli, 50 anni, ha sparato alla compagna, Samantha Del Gratta, 45, poi si è tolto la vita. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo le avrebbe sparato con l’arma d’ordinanza alla testa per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Prima di uccidersi, ha chiamato il 112 per raccontare ciò che era successo. Ignote, al momento, le cause che hanno portato al terribile gesto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. La coppia lascia due figli.

Foto del nostro partner QN