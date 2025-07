Sono aperte le iscrizioni al percorso gratuito IFTS “Tecnico per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” promosso dall’Agenzia Formativa, accreditata dalla Regione Sardegna, ISFORAPI.





Il percorso è GRATUITO , finanziato dalla Regione Sardegna tramite due fondi europei principali: il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e il Fondo Just Transition Fund (JTF)



Al termine del percorso gli allievi acquisiranno, oltre alla qualifica EQF livello 4, tutte le seguenti competenze:

– progettazione e promozione di itinerari turistici integrati,

– valorizzazione delle risorse culturali, ambientali ed enogastronomiche del territorio,

– gestione delle relazioni con i clienti e con gli stakeholder pubblici e privati,

– utilizzo delle tecnologie digitali per la comunicazione turistica,

– organizzazione di eventi e iniziative promozionali,

– capacità comunicative in lingua inglese (livello B1),

– lavoro in team, problem solving e gestione di progetti turistici sostenibili.

La durata è di 990 ore, suddivise in 495 ore di formazione frontale e 495 di stage presso rinomati enti/aziende del territorio.



Indennità di presenza e rimborso viaggio:



– Gli allievi riceveranno 2 euro per ogni ora frequentata (fino a circa 600 euro)

– E’ previsto il completo rimborso dei biglietti dei mezzi pubblici, a seconda della distanza dalla propria abitazione

Requisiti per l’iscrizione:



Per iscriversi al corso è necessario essere:



– Under 35 (34 anni e 364 giorni al momento dell’iscrizione)

– In possesso del Diploma di scuola superiore

– Disoccupato/Inoccupato* o Occupato

– Residenti in Sardegna

* Per coloro che sono disoccupati/inoccupati è necessaria la La DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) rilasciata dal Centro per l’Impiego diappartenza.



Come ci si iscrive?



– Attraverso il portale www.Sardegnalavoro.it

– Specificando il codice 2025RTS25089403_010835

– Sede del corso: VIA DEI CARROZ – Cagliari

Per facilitare l’iscrizione è possibile visualizzare il Tutorial

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI 31 LUGLIO 2025 ORE 12:00

Per maggiori informazioni e contatti

Ing. Giorgio Melis – 3489363303 (anche whatsapp)

Segreteria Isforapi: 0702110378 / 0702110384

www.isforapi.it

[email protected]