Tragedia di viale Colombo: Beatrice Loi sarà cremata, l’ultimo saluto in forma privata commuove Cagliari

Tragedia di viale Colombo: Beatrice Loi sarà cremata. I familiari della vittima chiedono riserbo e discrezione, ritrovandosi in forma privata ieri pomeriggio al cimitero di San Michele per l’ultimo saluto a Beatrice. Ad una settimana dal tragico epilogo, sui banchi di scuola appaiono le dediche dei compagni, mentre nei pali vicini alla scuola spuntano i nastrini colorati. Una mattina come tante quella di sabato scorso, la diciassettenne si apprestava ad attraversare le strisce per entrare a scuola, poi l’incidente.

La famiglia, gli amici e i compagni hanno vissuto ventiquattro ore attaccati alla speranza che le cose potessero andare diversamente. La vita di Beatrice si è interrotta domenica mattina, insieme a quella della sua famiglia, chiedendo di vivere il dolore nell’assoluto silenzio, strettasi nella camera mortuaria, scegliendo la cremazione. Tanti gli interrogativi sulla evitabilitá della tragedia, persistono le richieste di Roberto Bernardini (dirigente scolastico) sulla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di viale Colombo. Il vuoto che lascia la dipartita della piccola studentessa è incolmabile. Nonostante lo strazio, il grande gesto di generosità da parte dei genitori, la donazione degli organi.