Bancomat in tilt in Sardegna e in tutta Italia: boom di segnalazioni per i disservizi

Nelle ultime ore di sono registrati diversi disservizi e malfunzionamenti che riguardano pagamenti con pos e digitali e i bancomat in tutta Italia e anche in Sardegna, con moltissime segnalazioni degli utenti a riguardo. Sembrerebbe che all’origine delle problematiche ci sia un incidente avvenuto in Svizzera durante i lavori di installazione di alcune tubature del gas durante i quali si sarebbero danneggiati i cavi e la rete del fornitore di Worldline, la fintech francese attiva a livello globale nei servizi di pagamento.

“I servizi di Worldline hanno risentito di problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un’interruzione di servizio da parte di terzi», ha fatto sapere l’azienda in un comunicato ufficiale “è principalmente localizzato in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati”. Sono state tante le società coinvolte nelle problematiche iniziate già da ieri mattina che hanno ricevuto moltissime segnalazioni: American Express, Diners Club, Maestro, Mastercard, PayPal, Nexi, Visa. Nexi Payments, e il guasto non è ancora risolto.