Tragedia della strada a Tortolì, donna travolta e uccisa da un’auto

Tragedia questa mattina a Tortolì.

Una donna, Chiara Piras, 48 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto, in via Grazia Deledda, mentre passeggiava con alcune amiche. Un giovane di 31 anni, che stava transitando con la sua auto in quel preciso momento, non ha visto le donne e le ha investite.

Per Chiara Piras non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118. La donna è morta sul colpo.

Lascia il marito e un bambino di circa 10 anni.

Sul posto i carabinieri.