Cagliari, un canile diffuso nei parchi a Monte Urpinu e a San Michele: si pensa al “bonus cane”

La buona notizia è che gli animali del canile di via Po hanno altri sei mesi di tempo per trovare casa. La società che deve demolire la struttura per realizzare l’housing sociale comincerà i lavori da lotti distanti dal ricovero degli animali e così il Comune ha guadagnato altro tempo per studiare la soluzione definitiva, anche se l’emergenza coronavirus ha rallentato i tavoli tecnici.

Sono due i ragionamenti in corso a palazzo Bacaredda. La prima soluzione è quella dell’affido con contributo, che in molti comuni viene chiamato “bonus cane”. L’idea è quella di dare un contributo a chi prende in affidamento (700 o mille e 200 euro una tantum a seconda della taglia) un animale del canile. Le cure mediche a carico dell’amministrazione con controlli. Questo permetterebbe anche al Comune di ridurre il numero dei cani ricoverati e trovare più agevolmente uno spazio in città.