Una tragedia che scosse l’Italia, il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove il 14 agosto 2018 morirono 44 persone.

Oggi il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto una pena di 18 anni e sei mesi per l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Secondo il Pm, “era a conoscenza delle condizioni del viadotto dal 2009”.

Per questo, “la richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui”.

Cotugno ha inoltre richiesto 12 anni e sei mesi per Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni Aspi, e 15 anni e sei mesi per Michele Donferri Mitelli, l’ex direttore centrale maintenance e investimenti esercizio Aspi.

Castellucci si trova attualmente nel carcere di Opera da 6 anni per scontare la pena relativa a ciò che accadde a luglio del 2013 lungo il viadotto di Acqualonga, dove un bus precipitò sfondando il guardrail e morirono 40 persone.

Decisa e immediata la risposta del legale di Castellucci, Guido Carlo Alleva: “La richiesta di pena per l’ingegnere Castellucci la trovo inaccettabile e mi inorridisce, è una pena spaventosa”.

Foto del nostro partner QN