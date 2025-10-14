Cagliari, fogne ko e residenti costretti a vivere in casa con le finestre chiuse: “Non si respira”. In via Laghi Masuri al numero 12 “da circa 4 anni ci troviamo in una situazione vergognosa in quanto sono scoppiate le fogne” spiega Rita Z. “Nonostante le segnalazioni, le istituzioni non sono ancora intervenute per risolvere la situazione”. Tra anziani e fragili c’è chi è “costretto a vivere barricato in casa in quanto non è possibile aprire le finestre per il forte tanfo di fogna”.

Un appello, insomma, rivolto agli enti preposti per mettere in sicurezza, dal punto di vista igienico sanitario, la zona.