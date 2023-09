Tragedia alla festa patronale, 27enne muore investito da un treno: addio a Francesco

Una serata tra amici per godersi i fuochi della festa patronale, poi il dramma. La vita di Francesco Paradiso , 27 anni originario di Como ma residente a Campora, vicino Amantea, in Calabria, stata spezzata così, in una sera di settembre in cui ci si doveva solo divertire.

Il giovane stava assistendo ai fuochi d’artificio per la festa del paese quando, stanotte, per dinamiche ancora da chiarire, è stato investito da un treno. La polizia ferroviaria sta indagando sulla tragedia per capire come sia potuta accadere una simile disgrazia. Gli amici di Francesco, fortunatamente illesi, sono stati già interrogati dagli inquirenti. È probabile che i ragazzi abbiano deciso di attraversare i binari per raggiungere il mare e vedere meglio lo spettacolo. Stando ai primi dettagli è possibile che Francesco fosse seduto sulla banchina quando il treno da Reggio Calabria che stava per fermarsi alla stazione di Amantea lo ha travolto senza possibilità di salvarsi.