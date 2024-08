Tragedia ad Alba Adriatica, viene colpita da un fulmine e muore a 42 anni 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un dramma assurdo accaduto ad una giovane donna di 42 anni, Pamela Di Lorenzo, sulla spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. L’incidente era avvenuto lo scorso 3 agosto, quando Pamela era stata colpita da un fulmine mentre si trovava in spiaggia a passeggiare con un’amica con la quale era in vacanza. La 42enne era andata subito in arresto cardiaco ed era stata poi rianimata con il defibrillatore dai primi soccorritori che hanno fatto di tutto per rianimarla. Dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Teramo e 10 giorni di coma farmacologico, i medici hanno dichiarato in queste ore la morte cerebrale di Pamela. In questa tragedia, uno spiraglio di luce: gli organi della 42enne saranno donati e salveranno altre vite. Pamela lascia il compagno Mirko è un bimbo di 10 anni, con i quali viveva ad Alba, in Piemonte.