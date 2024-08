Pauroso schianto sulla 195 a Capoterra, pulmino “stritolato” tra furgone e autocisterna: 8 feriti

L’incidente all’altezza di Frutti d’oro. A bordo di uno dei mezzi un gruppo di bambini, due sono stati portati all’ospedale. In azione vigili del fuoco e elisoccorso, solo per miracolo non c’è nessuno in pericolo di vita