È una comunità sotto choc quella di Sant’ Antioco, che perde una sua giovanissima concittadina, Elisa Mannai. La giovane si è sentita male e i soccorsi, purtroppo, sono stati inutili.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per Elisa, andata via decisamente troppo presto.

“Una morte ingiusta, una vita appena sbocciata spazzata via in un istante”, uno dei tanti commenti pieno di dolore per la 23enne. Un dramma che lascia sgomenti nel dolore più profondo per una ragazza con ancora tantissimi progetti e sogni da realizzare svaniti in un battito di ciglia.