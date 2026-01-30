Maracalagonis, strada dissestata e l’ambulanza non passa: anziano sofferente “preso in spalla” dal soccorso alpino, la sindaca Fadda: “Continueremo a lavorare senza sosta per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire assistenza a chi ne ha bisogno”.

Il passaggio del ciclone Harry ha devastato numerose strade del territorio, sin dalle prime ore dell’emergenza le istituzioni locali si sono attivate personalmente per ridurre i disagi e assistere i cittadini maggiormente colpiti dalle conseguenze del maltempo. Alcune arterie e località sono ancora messe a dura prova a tal punto da impedire agevolmente il passaggio anche dei mezzi di soccorso. In località Monti Nieddu, un anziano di 87 anni è caduto durante la notte mentre andava in bagno, “sembrava non grave tanto che è andato a letto aiutato da me, zoppicava” racconta pubblicamente la figlia.

La mattina, invece, “aveva forte dolore alla gamba e non si reggeva in piedi. Ho chiamato il 118 (h 14.30) ma I’ambulanza si è fermata all’inizio della strada, poiché sterrata e piena di buche che con queste pioggie sono diventati crateri”.

L’anziano signore è stato quindi aiutato dal soccorso alpino e trasportato per le visite mediche necessarie, sulla questione è intrevenuta la sindaca Francesca Fadda: “Le condizioni della viabilità, a seguito delle forti piogge e dei violenti temporali causati dal ciclone Henry, hanno messo a dura prova il nostro territorio, colpito con un’intensità imprevedibile. Il Comune si è immediatamente attivato: stiamo effettuando la stima dei danni e sono già state individuate le imprese che interverranno con urgenza per il ripristino delle strade attualmente impraticabili. Nel piu breve tempo possibile”.

In questi giorni la sindaca è sempre stata presente sul territorio, costantemente, per portare medicinali e beni di prima necessità a diverse persone rimaste isolate a causa dei fiumi e dei canali che hanno ripreso a defluire con grande forza, nonché a famiglie con abitazioni allagate dalle acque meteoriche, senza guardare nemmeno fossero residenti oppure no.

Per quanto concerne la situazione di Monti Nieddu, è stata trasmessa all’Ufficio Tecnico comunale, “che sta coordinando gli interventi di ripristino della viabilità nelle zone maggiormente colpite”.

(Foto simbolo delle criticità legate al maltempo dei giorni scorsi)