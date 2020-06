Tragedia a Pirri, donna muore soffocata da un pezzo di cibo

Tragedia a Pirri, verso le 20, in un’abitazione di via Colomba Antonietti. Una donna, mentre stava mangiando, è rimasta soffocatae: l’sos al 118 è stato lanciato subito da un uomo, al quale la malcapitata ha chiesto aiuto. Sul posto è arrivata una prima ambulanza, poi una seconda, medicalizzata: i soccorritori hanno eseguito tutte le operazioni di rito per cercare di salvarle la vita e l’hanno poi trasporta all’ospedale Brotzu. Una volta arrivata, però, il cuore della donna ha cessato di battere.