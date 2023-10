Tragedia a Mestre, bus precipita dal cavalcavia e prende fuoco: 21 morti e decine di feriti

Tragedia a Mestre: sono almeno 21 le vittime del pullman precipitato questa sera, intorno alle 19:45, da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, finendo vicino ai binari che scorrono a fianco della strada e prendendo fuoco. Almeno quaranta i feriti. Si sa ancora poco della dinamica ma è chiaro che il numero delle vittime potrebbe aumentare. Sul posto sono giunte, e stanno continuando ad arrivare, molte autoambulanze, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. Chiusa la linea ferroviaria Mestre-Venezia La linea ferroviaria tra Mestre e Venezia è stata sospesa a causa dell’incidente occorso al pullman che ha sfondato la carreggiata sul cavalcavia della Vempa ed è finito vicino ai binari. Grandi emergenze: attivato il protocollo L’Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle “grandi emergenze” che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali, ed il richiamo al lavoro di personale di rinforzo.

“Il pullman coinvolto nell’incidente stava andando da Venezia a Marghera, carico di gente che tornava a casa dal lavoro. È uscito completamente di strada, è volato giù dal ponte. Era un autobus di linea, era una strada a scorrimento veloce. Siamo in lutto, ho cercato di darvi le informazioni che ho”, ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Cordoglio anche da parte della premier, Giorgia Meloni: “Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco Luigi Brugnaro e con il Ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”.