Famiglia svizzera si perde in bici nei monti di Domus de Maria: salvata dai forestali

Forestali e Vigili del Fuoco salvano tre escursionisti svizzeri dispersi nella notte nei monti di Domus de Maria. Il salvataggio è avvenuto ieri 2 ottobre, alle 21: la stazione forestale di Teulada attivava le procedure di ricerca di tre turisti svizzeri, persi nelle montagne a monte del bivio di Chia zona denominata S’Ortu Becciu. Infatti gli escursionisti, dopo avere percorso in mountain bike un tratto di sentiero montano, si erano trovati in seria difficoltà finendo in una zona assai impervia. Dato l’avanzare dell’oscurità, si rendevano conto di essere bloccati per l’impossibilità di proseguire in sicurezza, a causa della presenza di dirupi, rocce e fitta macchia mediterranea.

I malcapitati hanno attivato la macchina dei soccorsi, utilizzando il proprio cellulare per comunicare la propria posizione. Date l’oscurità e l’impervietà dei luoghi, si organizzava una pattuglia mista Corpo Forestale e Vigili del Fuoco. La conoscenza del posto da parte dei Forestali consentiva di raggiungere i dispersi in marcia attraverso un sentiero che permetteva di superare i costoni della zona, fino a raggiungere le persone in difficoltà dopo circa 1 ora. Alle due i tre svizzeri, padre madre e figlio, sono stati portati in salvo. Il luogo dove erano finiti è denominato Sa Posta de Antoni Giuanni.

FOTO: Archivio