Tragedia a Imola, bimba di 5 anni muore annegata in piscina

Il dramma è accaduto nel pomeriggio di ieri all’Hotel Molino Rosso di Imola. Una bimba di soli 5 anni è annegata nella piscina della struttura. La piccola, di origini albanesi, si trovava in hotel con la mamma ( che in quel momento non era in acqua) e la sorellina di un anno. Probabilmente, all’origine dei fatti- stando alle prime ricostruzioni- un malore della bimba. Ad accorgersi di tutto gli altri ospiti della struttura, che hanno notato la bambina in acqua priva di sensi. Inutili, purtroppo, gli sforzi dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la piccola e l’hanno portata subito in ospedale, dove poi è morta. Su questa drammatica vicenda stanno già indagando i carabinieri per capire la dinamica dei fatti e molto probabilmente verrà disposta l’autopsia sul corpo della bambina. Come dichiarato dal gestore, la struttura è fornita di tutto il necessario per le emergenze- compreso il defibrillatore- e non è stato deciso alcun sequestro dell’albergo, che ha ripreso regolarmente la sua attività.