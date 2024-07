Follia a Uta, detenuto prende a calci un poliziotto e lo manda all’ospedale: “Non è la prima volta”

Con.Si.Pe. A darne notizia e il Segretario NazionaleRoberto MELIS, il quale denuncia l’ennesimo episodio di violenza all’interno delle carceri Italiane ai danni dei Poliziotti Penitenziari.

Questa volta è successo a Cagliari Uta,dove ieri mattina intorno alle

ore 09:15, un detenuto dopo aver forzato il cancello della sezione si fermava nei pressi della rotonda,il malcapitato Poliziotto alla richiesta all’Utente delle motivazioni per cui stesse uscendo ma soprattutto di far rientro in sezione, anche per evitare che il ristretto si allontanasse ulteriormente uscendo dal reparto ,poiché i cancelli delle scale in avaria,erano aperti.

Come risposta richiesta di spiegazioni ne scaturiva una brutale aggressione fisica cosicché il poliziotto veniva strattonato,spintonato e colpito da diversi calci.

Solo grazie all’intervento di un altro poliziotto ,continua Melis, si riusciva a contenere il detenuto per poi riaccompagnarlo

Alla propria sezione di appartenenza.