Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia stamattina a Gonnesa. Per cause ancora da chiarire un auto e una moto si sono scontrate stamattina sulla 126 nella zona delle spiagge (Plagemesu). Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 55 anni. E’ deceduto al Sirai di Carbonia dove è stato portato dall’ambulanza del 118 in condizioni disperate per un trauma al bacino.