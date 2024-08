Sassari esce lentamente dall’incubo di una pioggia fortissima: “La Protezione Civile ha lavorato bene”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

«Quanto successo lunedì pomeriggio in molte zone della città certifica l’urgenza di misure strutturali contro il rischio idrogeologico e per l’adattamento ai cambiamenti climatici». Così il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, sui disagi provocati dalle abbondanti piogge registrate il 19 agosto in pochissime ore.

Protezione civile comunale, polizia locale e compagnia barracellare hanno eseguito numerosi interventi nelle campagne di Sassari e nella parte più a valle della città. Per il vicesindaco e assessore della Transizione ecologica, Tore Dau, «un episodio tutto sommato contenuto come quello di due giorni fa non può provocare un’emergenza simile».