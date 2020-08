Tragedia a Feraxi: muore in spiaggia un 53enne di Selargius, dopo avere tentato di salvare il figlio e l’amichetto

Tragedia a Feraxi: muore in mare un 53enne di Selargius, dopo avere tentato di salvare il figlio e l’amichetto. Il materassino nel quale l’uomo era in acqua con due bambini si è rovesciato, La squadra del distaccamento VVF di San vito è intervenuta a Feraxi, per soccorso persona, l’uomo vedendo i bambini in difficoltà non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvarli. La squadra giunta sul posto ha iniziato a soccorrere l’uomo, con le tecniche di primo soccorso, fino all’arrivo sul posto dell’elicottero del servizio sanitario regionale. Ma per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri di Castiadas che hanno effettuato i rilievi. La vittima si chiamava Alessandro Perra, aveva 53 anni, cagliaritano ma residente a Selargius, quasi certamente la causa del decesso è stato un malore fatale, arrivato proprio al momento della disavventura in acqua, davanti alla bellissima spiaggia: la moglie e il resto della famiglia erano sotto choc.