Altri 5 giovani positivi al virus a Carloforte: “Tutti quelli che erano in discoteca facciano il tampone”

Altri 5 giovani sono risultati positivi a Carloforte: salgono quindi a 9 i casi nell’isola registrati in questi giorni. “Sono tutti in buone condizioni di salute, eccetto la positività al virus” spiega il sindaco Salvatore Puggioni. Questi contagi, come ha comunicato l’Ats, sono avvenuti venerdì 31 luglio presso una sala da ballo. “Per questo motivo tutti coloro che sono stati in discoteca dovranno responsabilmente sottoporsi al tampone. Domani mattina a partire dalle ore 10 l’Ats inizierà a fare i tamponi qui a Carloforte presso la colmata nord. Gli interessati dovranno recarsi in automobile”. Il comune sta allestendo un parcheggio dove le auto verranno poi indirizzate: i tamponi si effettueranno direttamente nelle vetture in modo tale che nessuno dovrà scendere dal mezzo.

Non solo: il sindaco invita anche tutti i giovani che hanno preso parte a una festa privata di compleanno martedi sera 4 agosto al vecchio ristorante del Fraganà. “Siamo di fronte a un nuovo scenario: questa circostanza ci obbliga ad agire con maggiore responsabilità”.