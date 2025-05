Dramma oggi pomeriggio a Carloforte che ha coinvolto un uomo di 50 anni, Enrico Cau. L’uomo, originario di Portoscuso, si stava dirigendo verso l’Isola di San Pietro quando, forse per un malore, è caduto in acqua. Inutile purtroppo ogni tentativo di rianimare il 50enne, per io quale era giunto sul posto anche l’elisoccorso. Il corpo senza vita di Cau è stato recuperato grazie all’intervento degli operai della tonnara.