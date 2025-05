Muravera, cresce la frustrazione tra i pendolari per il protrarsi della chiusura della SS 125 Orientale Sarda, nel tratto che devia per Muravera, interessato dai lavori nella galleria Arexini. Tra gli automobilisti coinvolti c’è anche Max T., che ha condiviso il suo disappunto a Casteddu Online. “Nel tratto di chiusura della SS125 che devia per Muravera, di cui si è tanto parlato oggi, hanno chiuso la galleria Arexini per lavori, ho chiesto informazioni all’Anas che ha pubblicato svariate volte che il tratto doveva essere riaperto entro il 30 maggio e ne dubito fortemente che oggi sia riaperto. Mettendo Google Maps mi dà ancora chiusa. Chiedo informazioni a loro e ovviamente non rispondono”, racconta. Il disagio non è solo legato alla mancanza di aggiornamenti ufficiali, ma anche alle conseguenze pratiche per chi è costretto a percorrere tratte alternative. “Io dovrei fare ben quasi 200 chilometri e con questa chiusura allungherei ancora di più il tragitto. Dovrei fare questa tratta per una settimana. Costo: 40 euro in più di benzina in una settimana, allungando quel tratto di strada”, spiega Max. La mancanza di comunicazione da parte degli enti preposti esaspera ulteriormente il malcontento: “Era da immaginare che non avrebbero rispettato la data prevista per il 30 maggio, ma almeno a dare informazioni, visto che paghiamo tante di quelle tasse e siamo poco informati delle chiusure e di tutti i pericoli che ci sono e non sono segnalati nelle strade gestite da Anas”, conclude.