Traffico e metropolitana in via Roma, la soluzione di Zedda: “Cinque nuove rotatorie”

Che il sindaco Zedda ami le rotatorie non è un mistero. Lui stesso ci ironizza sopra. E così insiste: e ne progetta altre 5 nella zona di via Roma. E’ la soluzione che il sindaco di Cagliari Massimo Zedda sta studiando per risolvere il nodo della viabilità in via Roma che presto sarà attraversata anche dalla linea della metropolitana di superficie. L’ha annunciato oggi il primo cittadino nella conferenza stampa organizzata a palazzo Bacaredda sul futuro di via Roma. I tempi sono ancora lunghi, come dimostrano le lentezze della cantiere della linea della metropolitana, ancora fermi in via Dante che prima di arrivare in piazza Matteotti e in via Roma dovranno attraversare viale Diaz.

La prima nascerà allo snodo tra via Roma, viale Regina Margherita, via XX Settembre e viale Diaz, la seconda in viale Colombo all’intersezione con via padre Solinas e la terza in via Roma lato mare davanti alla sede dell’Autorità portuale e sarà un varco per l’area del porto storico.

Una quarta rotonda verrà sistemata tra via Roma, piazza Matteotti e il largo Carlo Felice, l’ultima infine tra via Sassari e viale La Playa. Resta il nodo dei bus perché difficilmente la metropolitana (che è considerata un treno) potrà andare in promiscuità coi mezzi del Ctm. Il primo cittadino pensa anche a un centro intermodale all’interno della stazione ferroviaria per “treni, metro, arts, bus Ctm, possibilmente con un’unica biglietteria”.