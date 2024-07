Quartu devastata dagli incendi: mega rogo tra viale Marconi e via Turati, fiamme in via della Musica e via Brigata Sassari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu devastata da tre grossi incendi. Un grosso rogo è scoppiato dietro il distributore di benzina di viale Marconi, distruggendo canneti e sterpaglie a ridosso del parco di Molentargius. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno incontro nella loro strada anche cumuli di rifiuti, da qui le grosse colonne di fumo nero visibili sin da Monte Urpinu e dal Poetto. Per sicurezza è stato fatto evacuare il market Md, e il fronte del fuoco ha raggiunto presto via Turati, sfiorando la zona del gigantesco Diran Center. Sul posto in azione sei squadre dei vigili del fuoco, la Protezione Civile e anche un elicottero, che ha buttato più volte acqua dal cielo. Paura, naturalmente, per i clienti dell’attività commerciale e chi si trovava in qualche altro negozio presente nell’area. Ma è stato davvero un pomeriggio di fuoco per la terza città della Sardegna.

Fiamme alte anche in via Turati, vicino a una cabina elettrica e dal lato di Molentargius, e quasi al confine con Quartucciu, in via Brigata Sassari.