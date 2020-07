Traffico e disagi sul Ponte della Scafa: “Lavori troppo lunghi e nelle ore di punta”

Perdurano da troppo tempo i rallentamenti e le lunghe file nelle ore di punta, prima e dopo il Ponte della Scafa – al primo chilometro della SS 195. L’organizzazione del lavoro non è in discussione, non lo è neppure l’opportuno di procedere alla manutenzione e ai lavori di ripristino, anzi la sicurezza viene prima di tutto.

II nostro contributo è solo ed esclusivamente un semplice consiglio, che proviene da studi di settore: la velocità è maggiore se si prevede l’inizio dell’incolonnamento molto prima del punto in cui si esegue il lavoro, si evitano cambi di corsia, azzardi di ritardatari e di guidatori impazienti. Ovviamente la speranza è che i lavori termino il prima possibile, per i danni provocati dall’inquinamento e la pazienza che con il caldo di luglio viene meno.