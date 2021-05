Traffico di stupefacenti, 43enne selargino rintracciato e catturato in strada a Cagliari

C’è voluto qualche giorno per individuarlo e catturarlo, circa una settimana. Ieri a Cagliari, i carabinieri della “Squadra Catturandi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno rintracciato e tratto in arresto per strada a Cagliari un 43enne di Selargius, in esecuzione di un ordine per la carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo deve espiare la pena di 7 anni, 8 mesi e 1 giorno di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti, reato commesso a Porto Torres nel corso del 2016. La sentenza di condanna è esecutiva e l’uomo deve scontare la pena. Dopo la notifica del provvedimento che l’arrestato peraltro si aspettava, avendone avuto notizia dall’avvocato, il destinatario della misura è stato associato dai militari alla casa circondariale di Uta.