Coltiva marijuana in casa, 48enne arrestato a Pauli Arbarei

Ieri pomeriggio a Pauli Arbarei, i carabinieri della Stazione di Villamar in collaborazione con quelli di Lunamatrona hanno tratto in arresto un 48enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. Questi, controllato in quella via Vittorio Emanuele III in atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. È emerso così che l’uomo aveva adibito un locale del suo appartamento alla coltivazione di canapa indiana. Sono stati rinvenuti 100 grammi di marijuana in infiorescenze confezionate, 3 piante di “cannabis indica” in vaso, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento in dosi (bustine di cellophane e nastro adesivo). La sostanza è stata posta sotto sequestro e viene custodita nella caserma di Villamar, in attesa di essere inviata per le analisi chimiche e la successiva distruzione ai laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari che da tempo collaborano coi carabinieri. L’uomo è stato arrestato e resterà agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo fissato per oggi.