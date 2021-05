Quartu: “Tino è un gatto troppo buono, aiutatemi a trovargli una casa”

“Aiutatemi a trovare una casa a Tino, è un gatto troppo buono e indifeso per la vita di strada!”A Radio Zampetta Sarda l’appello di Patrizia volontaria che cerca di dare una nuova possibilità al “Gatto Buono.”

ADOZIONE DEL CUORE

Tino il “Gatto Buono” è

apparso in una colonia di Quartu Sant’Elena due settimane fa, è stato male, ma grazie alle cure ora Tino sta molto meglio. È un maschietto intero, pelo semilungo, dolcissimo, purtroppo è troppo ingenuo per vivere in strada. Aiutiamo a trovare un’adozione che possa regalare al “Gatto Buono ” una vita lontano dai pericoli.

Info 349 494 5798

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”.

Vocal al 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

