Tra conferme e disdette l’Isola si appresta a dare il benvenuto al nuovo anno

Annunciata giorni fa da rumors cittadini, Gaia pare sia sempre più lontana: per la festa in piazza il Comune ha stanziato 100 mila euro al fine di regalare una notte di festeggiamenti e musica.

Il concertone è quello più atteso nei luoghi più incisivi, come sempre, pandemia a parte, cantanti e band si susseguono a suon di note scandite dal conto alla rovescia a mezzanotte. Per i meno temerari che preferiscono stare alla larga da freddo e caos, il classico cenone a casa o in ristorante: l’importante è brindare per accogliere il 2025 nel migliore dei modi.

Se ad Alghero ci saranno i Negramaro a Olbia si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari, mentre Iglesias canterà con le Vibrazioni.

Definitiva l’organizzazione per salutare questo 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno anche alla Maddalena, dove i Nomadi saranno i protagonisti.

Capoterra non rimane indietro, in piazza Liori “trascorreremo la serata con il gruppo “Tieni Il Tempo” ( nato come tribute band dedicata a Max Pezzali & 883). Assieme a loro anche Lo Zoo di105” ha annunciato il sindaco Beniamino Garau. Manca all’appello ancora Monserrato, altro centro che dedica ogni anno una serata in piazza per permettere, a chi non può raggiungere le città principali, di festeggiare tutti insieme sotto le stelle.