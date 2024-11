Tra Cagliari e Sanluri volano gli Ufo: strani avvistamenti in cielo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A darne notizia ieri è Ufo Sardegna News: “Ci è pervenuta la segnalazione di un avvistamento accaduto oggi, verso le 15,30 da parte di automobilisti in transito sulla SS131, tratto Cagliari -Sanluri. Giunti in prossimità di Serrenti hanno notato e fotografato due oggetti volanti affiancati che procedevano nel cielo”. Puntini nel cielo che hanno attirato i passanti che hanno notato i corpi luminosi.

Tante le segnalazioni da parte di cittadini che, con il naso all’insù, notano strani oggetti muoversi. Tra le altre che sono giunte in queste ultime settimane dal nord e centro Sardegna, spicca quella da Cagliari: “Ancora avvistamenti, questa volta é da parte di un’ automobilista, che venerdì notte stava percorrendo la strada che da Elmas conduce a Cagliari.

Verso le 22,30 ha notato in lontananza tre fonti luminose molto intense e disposte una sopra l’altra, come quelle evidenziate nella foto che pubblichiamo.

Potevano essere le luci di qualche velivolo? A quell’ora però non c’erano aerei diretti all’ aeroporto di Elmas. A quanto ci ha riferito la testimone, la stessa sera di venerdì ci sarebbero stati diversi avvistamenti nel cagliaritano e a Capoterra. Gli ufologi restano in attesa di ulteriori conferme”.