Torre delle Stelle, una sedia anfibia per disabili in regalo alla comunità

Torre delle Stelle – Una sedia anfibia in regalo alla comunità: “In questo modo tutti i disabili motori che frequentano la spiaggia, potranno comodamente entrare in acqua e fare un bagno rigenerante aiutati dai propri caregiver”. Grazie all’odv Sardegna Accessibile, la località a pochi chilometri da Cagliari potrà essere più fruibile e funzionale anche per le persone fragili. La novità è stata inaugurata ieri, “la nostra associazione, in presenza di Francesca Fadda Sindaco di Maracalagonis ha donato una sedia anfibia solemare alla comunità di Torre delle Stelle”. Un ulteriore passo in avanti e “non appena verra approvato il PUL, ci saranno grandi migliorie. Nel frattempo, questo è un inizio”. Papà Guglielmo ha accompagnato suo figlio Alessio in acqua, un bagno ristoratore per il giovane che ha potuto usufruire delle meraviglie che la natura regala, grazie anche ai sostenitori dell’associazione, “in particolar modo la scrittrice Stefania Cuccu che ha devoluto parte del ricavato della vendita dei suoi libri, Figli di Sardegna, alla nostra associazione”.