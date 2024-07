Serramanna, alta tensione fra i dottori della guardia medica e cittadini maleducati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Alta tensione tra i medici della guardia medica e i cittadini ripresi per comportamenti “inadeguati e irrispettosi” dalla dirigenza della Asl Medio Campidano: “Questi atteggiamenti non solo creano un ambiente di lavoro ostile, ma rischiano anche di compromettere la disponibilità di un servizio essenziale” avverte il primo cittadino Gabriele Littera. Non una novità quella di medici che, tra turni massacranti e decine di pazienti in fila esasperati, decidono di cambiare territorio per non incombere più in vessazioni e litigi con i pazienti.

Serramanna non è immune da questa problematica e a chiedere un comportamento corretto ed educato è il primo cittadino: “È mio dovere informarvi della necessità di mantenere un comportamento consono e rispettoso durante le attività di guardia medica nel nostro comune.

Il personale sanitario che presta servizio presso la nostra comunità svolge un lavoro fondamentale e prezioso per tutti noi, specialmente per le fasce più fragili del nostro tessuto sociale. Tuttavia, negli ultimi tempi sono stati segnalati episodi di comportamenti inadeguati e irrispettosi nei confronti dei medici di guardia. Questi atteggiamenti non solo creano un ambiente di lavoro ostile, ma rischiano anche di compromettere la disponibilità di un servizio essenziale”.

Una riflessione doverosa “sull’importanza di questo servizio e sull’impatto negativo che la sua eventuale sospensione avrebbe per la nostra comunità. La perdita del servizio di guardia medica sarebbe una sconfitta per tutti noi, privandoci di una risorsa cruciale in un momento di bisogno e aggravando le fragilità già presenti nel nostro contesto sociale”.

Una richiesta, quindi: “Chiedo a tutti voi di collaborare affinché il personale sanitario possa svolgere il proprio lavoro con serenità e professionalità, garantendo così la continuità e l’efficacia del servizio. Il rispetto e la civiltà sono valori fondamentali che devono guidare il nostro comportamento, soprattutto nei confronti di chi è impegnato a tutelare la nostra salute”.