Caldo africano, domenica di metà giugno il giusto mix, insomma, per prendere d’assalto le località balneari che, come ogni anno, se non contingentate, mostrano non pochi problemi dal punto di vista dei parcheggi. Spuntano così soste improbabili da parte di chi non vuole assolutamente rinunciare a un tuffo in acqua senza dover percorrere a piedi un percorso più lungo del previsto. Tra gli alberi, in pendenza, infilate negli spazi più stretti si contano macchine, insomma ovunque. E a Torre delle Stelle la situazione non è diversa: una macchina, infatti, è stata parcheggiata lungo il percorso pedonale, impedendo, così il transito in sicurezza a pedoni e passeggini e carrozzine. Una pratica non passata di certo inosservata e immortalata con lo smartphone da chi ha deciso di rendere pubblica l’immagine anche al fine di sensibilizzare riguardo la tematica: più rispetto, in sintesi, è il messaggio lanciato in modo tale che tutti possano trascorrere ore liete al mare senza dover fare i conti con inciviltà e prepotenza messa in atto da coloro che ignorano norme e regole del buon senso.