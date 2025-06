È finita in tragedia una giornata al lago di Bilancino, vicino Firenze, per un bimbo di 10 anni e la sua famiglia. Il piccolo era sparito questo pomeriggio mentre faceva il bagno. A dare l’allarme sono stati alcuni amichetti del bimbo. I soccorsi si erano concentrati fin da subito in prossimità della spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione. Le ricerche sono state effettuate anche grazie all’ausilio del Drago 147 del reparto volo di Bologna. Poi, il drammatico ritrovamento da parte dei sommozzatori. Sembra che il piccolo sia morto annegato. Ora è tutto nelle mani delle forze dell’ordine e delle autorità per capire i motivi della tragedia.