Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Siliqua, con il supporto dei colleghi della Stazione di Vallermosa e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto un 29enne muratore, residente a Londra e già noto alle Forze di Polizia, per violazione del provvedimento di allontanamento dall’abitazione familiare al quale era sottoposto.

L’intervento dei militari è stato reso possibile grazie a una chiamata al numero di emergenza 112, con la quale è stata segnalata la presenza dell’uomo all’interno della casa dei genitori, nonostante fosse stato destinatario, appena una settimana prima, di un provvedimento di allontanamento urgente disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo nell’abitazione, constatando la violazione della misura cautelare e procedendo al suo immediato arresto. Terminate le formalità di rito, il 29enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri competente, in attesa del giudizio con rito direttissimo.